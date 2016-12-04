Траурний кортеж з прахом кубинського лідера Фіделя Кастро прибув на кладовище
Кортеж з прахом Кастро проїхав майже по всій території держави за останні дні.
Траурний кортеж з прахом історичного лідера Кубинської революції Фіделя Кастро прибув на кладовище Санта-Іфігенія в Сантьяго-де-Куба, де буде похований команданте.
Тисячі жителів міста приїхали попрощатися з Кастро, незважаючи на ранній ранок. Процесія розпочала свій рух близько 6:30 ранку з площі Антоніо Масео в Сантьяго-де-Куба.
Кортеж з прахом Кастро проїхав майже по всій території держави за останні дні. Протягом усього шляху сотні тисяч кубинців виходили зустрічати його.
Нагадаємо, історичний лідер кубинської революції Фідель Кастро пішов з життя 25 листопада у віці 90 років.