Кількість населення планети зросла на 80,8 мільйона людей

У щорічній доповіді Фонду ООН в області народонаселення, опублікованій 1 грудня, наводяться дані про 7,433 мільярда чоловік. Показник чисельності населення в 2016 році на 1,1% або на 80,8 мільйона перевищив кількість населення нашої планети до тієї ж дати 2015 року. Тоді Землю населяли 7,349 мільярда осіб.

Цікаво, що в тій же доповіді експерти ООН вказали, що близько 50% жінок у віці до 24 років, які заселяють планету, як і раніше відчувають гендерну дискримінацію на користь представників сильної статі.

Ще одна рекомендація Фонду урядам держав - вкладатися в охорону здоров'я і освіту дівчаток у віці до 10 років. Надалі інвестиції в підростаюче покоління принесуть миру вигоду в сумі близько 21 мільярда доларів США.