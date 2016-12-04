У росіянина викрали колекцію годинників на суму 86 млн руб

Потерпілий оцінив свої збитки у 86 мільйонів рублів.

Постраждав підприємець Давид Давтян поскаржився журналістам, що збирав свою колекцію протягом чверті століття. Якісь годинники він купував сам, щось дарували товариші, частина зібраного дісталася від його батька і дружини.

Давтян заявляє, що злодії діяли за наводкою, оскільки інші цінності, включаючи гроші та ювелірні прикраси, їх не зацікавили. Зловмисники пробули в квартирі близько години, винесли колекцію і зникли в невідомому напрямку, практично не залишивши слідів. Він розповів, що одним з найбільш значущих експонатів колекції був раритетний найточніший годинник у світі вартістю в 35 мільйонів рублів. Також були викрадені годинники брендів Cartier, Hublot, Louis Vuitton і їх підробки мінімальною вартістю в 15 тисяч рублів.