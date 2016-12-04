Американські "зелені" відкликали позов про перегляд голосів в Пенсільванії

Як відомо, партія "Зелені" заявила про намір домогтися через суди перерахунку голосів в Мічигані, Вісконсині і Пенсільванії - штатах, де Дональд Трамп переміг з мінімальною перевагою і всупереч усім прогнозам.

Прихильники обраного президента називають ці спроби марною тратою коштів платників податків і намагаються заблокувати їх юридичними методами.

Відкликання позову в Пенсільванії, де Дональд Трамп переміг з перевагою в 49 тисяч, або менше, ніж один відсоток голосів, пішов за два дні до засідання суду, яке тепер, очевидно, не відбудеться.

У Вісконсині, де Трамп випередив Клінтон на 22177 голосів, федеральний суддя в п'ятницю відхилив позов його прихильників з вимогою заборонити перерахунок. Таким чином, процедурі поки не дано "зелене світло".

У Мічигані, де Трамп виграв з найменшим перевагою - всього 10,704 голосів з 4,8 мільйона виборців штату - аналогічний позов знаходиться на розгляді.

Три штати дають в сукупності 46 голосів в колегії вибірників. Якби підсумки голосування в кожному з них були переглянуті на користь Клінтон, це дало б їй перемогу в національному масштабі. Але подібний варіант вважається вкрай малоймовірним.

Лідер "зелених" Джилл Стайн, яка також брала участь в недавніх президентських виборах, каже, що справа, в кінці кінців, не в Трампі, а в довірі до американської виборчої системи.

"Чому Дональд Трамп так бореться проти перерахунку, якщо йому немає чого боятися?" - запитує вона.

"Ті, хто подає позов - пересічні громадяни зі звичайними доходами. Вони не можуть собі дозволити заставу в мільйон доларів", - йдеться в заяві про відкликання позову.

У найближчі дні Джилл Стайн має намір прокоментувати ситуацію на мітингу своїх прихильників перед хмарочосом "Трамп тауер" у Нью-Йорку.

За американським законодавством, будь-які перерахунки голосів повинні бути закінчені протягом 35 днів з моменту виборів, тобто до 13 грудня, інформує ВВС.