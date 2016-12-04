Палата представників США проголосувала проти військової співпраці Пентагону з Росією

Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про фінансування національної оборони на 2017 фінансовий рік.

Відповідно до законопроекту, ініційованого сенатором Джоном Маккейном, загальний розмір військового бюджету США складе 618,7 млрд доларів.

Зокрема, законопроект містить пряму заборону на використання виділених коштів на будь-яке двостороннє військове співробітництво з урядом Росії до тих пір, поки Москва не припинить агресію в Україні і політику залякування союзників США по НАТО.

Конгрес також передбачив виділення військової допомоги Україні на суму 350 млн доларів.

Проект бюджету також передбачає найбільше за останні 6 років збільшення грошового забезпечення американських військовослужбовців.

Наступного тижня законопроект буде направлений на розгляд в Сенат, інформує Голос Америки.