У Шотландії стався серцевий напад капітана літака

У Шотландії в міжнародному аеропорту Глазго вчора ввечері трапилася неприємна подія - у головного пілота літака, який готувався до вильоту, плануючи слідувати маршрутом Глазго - Амстердам, стався серцевий напад.

Під час того, як пілот був за штурвалом повітряного судна, перебуваючи на злітно-посадковій смузі, безпосередньо під час рулювання літаком чоловік відчув дискомфорт в області грудної клітки, про що він встиг попередити другого пілота, а після у нього стався напад.

Після екстреної ситуації, що виникла з пілотом, літак був в терміновому порядку зупинено. Екіпаж і кілька пасажирів надали невідкладну допомогу капітану і дочекалися прибуття медиків.

Як стало відомо пізніше, вся ситуація закінчилася благополучно. Пасажири і екіпаж допомогли пілоту спуститися, а після цього його прийняла бригада швидкої допомоги.

Варто відзначити, що на борту літака в момент зльоту знаходилося 128 пасажирів. Через ситуацію з капітаном, рейс довелося скасувати, а пасажири доставлені в Амстердам іншим рейсом.