У Техасі вантажівка врізалася у шкільний автобус. Є жертви
Більшість постраждалих - дівчата у віці 14-17 років.
В районі американського міста Біг-Спрінг штату Техас сталася серйозна аварія за участю шкільного автобуса і вантажівки, повідомляє Associated Press.
За даними агентства, це сталося на шосе. Водій вантажівки не впорався з керуванням і влетів у шкільний автобус, який перевозив групу підтримки футбольної команди одного з коледжів. В результаті загинула 52-річна пасажирка автобуса. Ще сім осіб було госпіталізовано - стан щонайменше двох з них лікарі оцінюють як важкий. Постраждалі, в основному, дівчата у віці 14-17 років.
Правоохоронні органи з'ясовують обставини трагедії.