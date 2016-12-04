У Техасі вантажівка врізалася у шкільний автобус. Є жертви

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В районі американського міста Біг-Спрінг штату Техас сталася серйозна аварія за участю шкільного автобуса і вантажівки, повідомляє Associated Press.

За даними агентства, це сталося на шосе. Водій вантажівки не впорався з керуванням і влетів у шкільний автобус, який перевозив групу підтримки футбольної команди одного з коледжів. В результаті загинула 52-річна пасажирка автобуса. Ще сім осіб було госпіталізовано - стан щонайменше двох з них лікарі оцінюють як важкий. Постраждалі, в основному, дівчата у віці 14-17 років.

Правоохоронні органи з'ясовують обставини трагедії.