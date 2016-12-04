ЗМІ: В Індонезії попереджено державний переворот

Сухарто — президент Індонезії в 1968—1998 роки. Фотографія 1993 року. Вікіпедія

Влада Індонезії змогла запобігти спробі державного перевороту в країні, затримавши в цілому 11 чоловік, серед яких два відставних генерала, а також дочка першого президента і засновника незалежної республіки Сукарто Рачмаваті Сукарнопутрі.

Про це в неділю повідомляє інформаційне агенство ТАРС з посиланням на місцеву газету "Стрейтс таймс".

За інформацією офіційного представника поліції Бій Рафлі Амара, під час минулого 2 грудня багатотисячного мітингу за відставку губернатора Джакарти зловмисники планували організувати ходу до парламенту країни, щоб змусити депутатів почати процедуру імпічменту президента країни.

Також повідомляється, що всі підозрювані, швидше за все, будуть звинувачуватися за статтею "державна зрада, спроба повалення влади", що передбачає довічне ув'язнення.