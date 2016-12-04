В Італії сьогодні проходить національний референдум зі зміни конституції

Раніше, ініціатор змін до конституції прем'єр міністр Маттео Ренці дав обіцянку в разі провалу референдуму піти у відставку.

Пропонується фактично усунути двопалатну систему для полегшення законодавчого процесу та дубльованого обговорення законопроектів. Згідно з реформою, розробленою урядом Маттео Ренці, склад Сенату повинен не обиратися, а формуватися з глав обласних і міських адміністрацій.

Ренці закликав співвітчизників підтримати референдум і проголосувати за зміни.

Нагадаємо, раніше прем'єр дав обіцянку в разі провалу референдуму піти у відставку.