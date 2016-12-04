В Італії сьогодні проходить національний референдум зі зміни конституції
Згідно з пропонованими змінами, склад Сенату повинен не обиратися, а формуватися з глав обласних і міських адміністрацій.
Раніше, ініціатор змін до конституції прем'єр міністр Маттео Ренці дав обіцянку в разі провалу референдуму піти у відставку.
Пропонується фактично усунути двопалатну систему для полегшення законодавчого процесу та дубльованого обговорення законопроектів. Згідно з реформою, розробленою урядом Маттео Ренці, склад Сенату повинен не обиратися, а формуватися з глав обласних і міських адміністрацій.
Ренці закликав співвітчизників підтримати референдум і проголосувати за зміни.
Нагадаємо, раніше прем'єр дав обіцянку в разі провалу референдуму піти у відставку.