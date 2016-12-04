Австрія вибирає сьогодні президента

Сьогодні в Австрії в ході повторних виборів вирішиться, хто стане президентом на найближчі шість років.

Екс-президент Хайнц Фішер склав повноваження ще в липні і країна вже півроку живе без глави держави. За підсумками двох минулих турів, у фінальному раунді зійдуться два претенденти: незалежний кандидат, колишній лідер партії «Зелені» Александер Ван дер Беллен і кандидат від правої Австрійської партії свободи Норберт Хофер. За останніми даними соцопитувань, обидва претенденти мають майже однакові шанси на перемогу.

Нагадаємо, 1 липня 2016 року Конституційний суд скасував підсумки другого туру президентських виборів через численні порушення. Виконував обов'язки президента Австрії Норберт Хоффер.