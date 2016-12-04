Після триденної подорожі кортеж з прахом Фіделя Кастро досяг пункту призначення — міста Сантьяґо-де-Куба, колишньої столиці країни.

Колона військових автомобілів проїхала близько тисячі кілометрів зі сходу на захід острова, повторюючи у зворотньому напрямку шлях, який у 50-роках подолали революціонери, інформує Євроньюс.

Перші збройні дії проти режиму Фельхенсіо Батисти у 1953 році розпочалися саме у Сантьяґо-де-Куба, коли повстанці на чолі з Фіделем Кастро штурмували казарму.

Фідель Кастро помер 25 листопада у віці 90 років. З 26 листопада на Кубі оголошено 9-денну національну жалобу.

Його поховають у Сантьяґо-де-Куба поряд з могилою Хосе МартІ, лідера руху за незалежність Куби.

Серед чинних голів держав на похороні Фіделя Кастро очікують президентів Венесуели, Нікараґуа та Болівії.

Фідель Кастро очолював Кубу з 1976 по 2008 рік, після чого головою Державної ради став його молодший брат Рауль.