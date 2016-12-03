У Саудівській Аравії вимагають кинути на розтерзання собакам дівчину за знімок без хіджабу

Дівчина з Саудівської Аравії стала об'єктом цькування в Мережі після того, як опублікувала в своєму Twitter фотографію без хіджабу. Під знімком, де дама одягнена в сукню європейського крою й напівпальто, дівчина залишила підпис, що йде снідати.

Побачивши це, користувачі Мережі з арабської республіки обурилися. Вони закликали жорстоко покарати дівчину. Один з блогерів закликав стратити нещасну.

"Вбити її, а потім віддати тіло собакам", - написав розлючений чоловік, повідомляє РЕН.ТВ.