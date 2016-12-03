На сході Мосула бойовик підірвав автоцистерну, 24 людини загинули
Серед постраждалих є жінки і діти, відзначило джерело.
Бойовик угруповання "Ісламська держава" за кермом автоцистерни влаштував теракт на сході Мосула: 24 людини загинули, десятки отримали поранення, повідомляє місцеве агентство Shafaq News з посиланням на джерело в силових структурах.
Як повідомило агентство, теракт стався в суботу в контрольованому військами житловому районі Кадісія 2. За версією силовиків, терористи могли влаштувати атаку на мирних громадян з помсти за їх співпрацю з військовими.
Серед постраждалих є жінки і діти, відзначило джерело.