На сході Мосула бойовик підірвав автоцистерну, 24 людини загинули

Бойовик угруповання "Ісламська держава" за кермом автоцистерни влаштував теракт на сході Мосула: 24 людини загинули, десятки отримали поранення, повідомляє місцеве агентство Shafaq News з посиланням на джерело в силових структурах.

Як повідомило агентство, теракт стався в суботу в контрольованому військами житловому районі Кадісія 2. За версією силовиків, терористи могли влаштувати атаку на мирних громадян з помсти за їх співпрацю з військовими.

Серед постраждалих є жінки і діти, відзначило джерело.