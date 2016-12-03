Хакери викрали з рахунків російських банків 2 мільярди рублів

Кіберзлочинці намагалися вивести з рахунків банків 5 мільярдів рублів, повідомляє RNS з посиланням на заступника начальника головного управління безпеки і захисту інформації Банку Росії Артема Сичова.

Телеканал зазначає, що ці атаки схожі з тими, що відбулися за останній час по всьому світу. Зокрема, зловмисникам вдалося викрасти кошти з банківської системи Еквадору в січні минулого року. Схожі інциденти сталися на Філіппінах, в Бангладеш і у В'єтнамі, хоча в останніх двох випадках хакерів вдалося зупинити.

Напередодні про те, що плануються кібератаки на російську фінансову систему повідомила ФСБ. За даними відомства, вони повинні були початися 5 грудня. У ЦБ запевнили, що ситуація знаходиться під контролем, а необхідні рекомендації банкам вже дано.