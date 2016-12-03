У південнокорейський парламент внесли резолюцію про імпічмент президента

Скандал навколо глави держави не вщухає з жовтня - з'ясувалося, що Президент перебувала під сильним впливом своєї близької подруги, яка фактично диктувала їй важливі політичні рішення.

Резолюцію про імпічмент Пак Кин Хе внесли в парламент три опозиційні партії. Голосування по документу відбудеться 9 грудня. Південнокорейське агентство Yonhap повідомляє, що резолюцію підтримує 171 депутат з 300, що засідають в парламенті.

В кінці листопада Пак Кин Хе погодилася скоротити термін свого перебування при владі, однак про негайну відставку, як того вимагають її противники, мови не йде. Правляча партія «Сенурі» виступає за компроміс - добровільну відставку президента в квітні наступного року. Формально ж повноваження Пак Кин Хе закінчуються лише в лютому 2018 року.

Нагадаємо, скандал в Південній Кореї вибухнув в жовтні, коли місцеві видання опублікували інформацію про близьку подругу президента Цой Сун Сіль і вплив, яким та користується. Що не має ніякого відношення до державної служби жінка фактично вказувала главі держави, яку політику вести, включаючи прийняття рішень з питань національної оборони і безпеки. Пізніше Цой Сун Сіль і ще декільком фігурантам справи були пред'явлені ряд звинувачень, в тому числі і в корупції. Президент уникла переслідування завдяки імунітету.

На тлі політичного скандалу в Південній Кореї не припиняються масові акції протесту. Так, тиждень тому в одному тільки Сеулі на вулиці вийшли півтора мільйона чоловік.