ООН: У зоні боїв у Сирії перебуває до 3 млн дітей

2,9 мільйона дітей у віці до п'яти років знаходяться в районах бойових дій в Сирії, йдеться в доповіді Управління з координації гуманітарних питань (УКГП) ООН, повдомляє агентство Anadolu.

«Нове покоління сирійців втратило надію на майбутнє, порушена психіка мільйонів дітей. Єдине, чого можуть навчитися підлітки, — це воювати», — наголошується в доповіді.

У доповіді говориться, що сім мільйонів дітей в Сирії живуть за межею бідності, 1,75 мільйона — не ходять в школу, третина шкіл не функціонує.

Крім того, 13,5 мільйона сирійців, в тому числі 5,8 мільйона дітей, потребують гуманітарної допомоги. Мільйон людей живе в блокадних районах, до 2,8 мільйона сирійців стали інвалідами, 6,3 мільйона — вимушеними переселенцями в своїй країні.

