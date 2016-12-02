У Росії скинутий з висоти металевий лист перерізав навпіл будівельника

У Стерлитамаці перед судом постануть слюсар і начальник ділянки, з вини яких загинув їхній колега, повідомляє видання Starlitamak.ru.

Інцидент стався на одному з будівельних об'єктів міста. Загиблий чоловік займався заливкою бетону, а в цей час слюсар проводив роботи на висоті. Робочий вирішив заощадити час і скинув вниз металевий лист, який, впавши прямо на бетонника, перерізав його навпіл.

За інформацією джерела, винуватцям загрожує до 5 років позбавлення волі.