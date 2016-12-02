Житель Росії украв дві тонни обгорток для цукерок

У селищі Шексна Вологодської області РФ затримано 28-річного місцевого жителя, який викрав дві тонни металевої харчової фольги для обгортки кондитерських виробів, повідомляє агентство FlashNord.

Із заявою про крадіжку в поліцію звернувся індивідуальний підприємець. Загальна сума викраденого склала 1,5 млн рублів (приблизно 625 тисяч гривень).

«Затриманим виявився водій підприємства. За словами зловмисника, він подумав, що ніхто не помітить відсутність на складі декількох рулонів кондитерської фольги. Протягом декількох місяців водій відвозив з підприємства майно невеликими партіями і складував у себе в гаражі. За певний період часу чоловікові вдалося викрасти близько 2 тонн фольги. Надалі він продав вкрадене покупцеві з Череповця, якого за оголошенням знайшов», — зазначили у прес-службі МВС РФ.

Наразі стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за статтею «Крадіжка, вчинена в особливо великому розмірі». Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.