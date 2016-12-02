Помер колишній радник Кравчука Ліонель Столерю

Ліонель Столерю / Фото: DR

У четвер, 1 грудня, помер колишній французький міністр Ліонель Столерю, який працював у різний час з французькими президентами Валері Жискаром д'Естеном і Франсуа Міттераном. Про смерть 79-річного політика повідомила його дочка, передає агентство RFI.

Ліонель Столерю народився в 1937 році в Нанті. Спочатку він був гірничим інженером, а потім став професором економіки. Свою політичну кар'єру Ліонель Столерю почав при Валері Жискар д'Естенові як державний секретар з питань праці для іммігрантів.

Все своє життя французький політик протистояв ідеям Жан-Марі Ле Пена, який у той час очолював партію «Національний фронт». У 1988 році Столерю став міністром при Франсуа Міттеранові, працюючи в кабінеті «переконаного соціал-демократа» Мішеля Рокара.

Президент Франції Франсуа Олланд вже відреагував на смерть Столера. «Я віддаю данину пам'яті цій людині широких поглядів, — сказано в комюніке Президента Франції, — в культурному плані і за переконаннями він був європейцем. У 90-і роки він допомагав країнам Східної Європи здійснювати перехід до демократії та ринкової економіки» і «ніколи не переставав думати про майбутнє і просуванні своїх ідей».

У 2007 році Ліонель Столерю підтримав правого політика Ніколя Саркозі. Після приходу останнього до влади, Столерю став займатися розвитком малого і середнього бізнесу; пізніше йому довірили місію з налагодження торговельних відносин і Сходом Між Заходом. Так, наприклад, Ліонель Столерю очолив франко-ізраїльську торговельну палату.

Крім того, він працював як радник з економіки у екс-президента Румунії Петре Романа і екс-президента України Леоніда Кравчука.

Ліонель Столерю був ще до того ж і видатним диригентом, виступаючи з європейськими оркестрами, а також, свого часу, керував Оркестром України.