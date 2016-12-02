Нобелівський лауреат порвав свою грін-карту і покинув США після перемоги Трампа

Нобелівський лауреат, письменник нігерійського походження Воле Шоїнка дотримав дану перед виборами президента США обіцянку - порвав свою грін-карту і покинув США.

"Раніше ми могли пишатися, що нащадок вихідців з африканського континенту править Сполученими Штатами. Тепер же нас позбавили цього досягнення", - заявив Шоїнка в інтерв'ю новинному каналу eNCA.

Він також уточнив, що повернувся на свою історичну батьківщину.