Парламент Туреччини ратифікував угоду про будівництво "Турецького потоку"

Законопроект про ратифікацію міжурядової угоди Туреччини та Росії щодо будівництва газопроводу "Турецький потік" ратифікував турецький парламент.

За попередніми даними, законопроект підтримали 210 депутатів з 227 тих, хто голосував. Варто відзначити, що 29 листопада комісія з міжнародних відносин парламенту також схвалила цей законопроект.

Нагадаємо, міжурядова угода щодо реалізації проекту "Турецький потік" була підписана 10 жовтня. Угода передбачає будівництво двох ниток магістрального газопроводу по дну Чорного моря. Потужність кожної гілки складе 15,75 кубометра газу.