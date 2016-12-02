Верховний суд Бразилії звинуватив голову Сенату в розкраданні державних грошей

Більшість членів Верховного суду Бразилії проголосували за пред'явлення голові Федерального сенату Ренану Калейрусу офіційних звинувачень в розкраданні бюджетних коштів. Як повідомив у четвер телеканал «Глобу», рішення підтримали 8 з 11 суддів.

За версією слідства, Калейрус, будучи головою верхньої палати парламенту в 2005-2007 рр., направляв частину коштів, призначених для Сенату, компанії з прокату автомобілів. При цьому фірма, імовірно, не чинила жодних послуг за ці гроші.

Як стверджує сторона звинувачення, компанія надавала Калейрусу позики, які потрібні були йому для підтвердження наявності достатніх коштів для виплати аліментів позашлюбній дочці.