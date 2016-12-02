Франсуа Олланд не піде на другий термін

Президент Франції Франсуа Олланд / Фото: REUTERS/Lionel Bonaventure/Pool

Президент Франції Франсуа Олланд в четвер увечері, 1 грудня, оголосив, що не буде виставляти свою кандидатуру для участі в президентських перегонах у 2017 році і закликав французів до об’єднання, повідомляє агентство RFI.

Олланд пояснив своє рішення наміром зосередитися на діяльності з управління державою.

«У найближчі місяці моїм єдиним обов'язком буде продовжувати керувати країною, яку ви мені довірили в 2012 році», — заявив Франсуа Олланд в прямому ефірі, звертаючись до нації з Єлисейського палацу.

Президент Франції заявив, що «перебуваючи при владі», він «ніколи не втрачав пильності».

«Я повинен діяти, і сьогодні я усвідомлюю небезпеку, котру може представляти вибір, навколо якого не вдасться об’єднати (французів). Таким чином, я прийняв рішення не ставати кандидатом для участі в президентських виборах», — додав він.

«Для мене було важливим вам сказати про це особисто, як я і обіцяв, що зроблю це на початку грудня», — заявив, звертаючись до співгромадян, Президент Франції.

«Я несу на собі всю відповідальність, але все ж таки закликаю до колективної реакції, яка повинна об'єднати за цих обставин усі сили прогресу, тому що на кону не доля однієї людини, але майбутнє країни», — підкреслив глава французької держави.

У своєму телезверненні Олланд нагадав про заходи, вжиті за час його президентства, такі як збереження і розширення режиму соціального страхування громадян, приборкання держдефіциту.

Проект правого кандидата про відмову від нинішньої системи соцстрахування він назвав «небезпечним» для французького суспільства. Інша небезпека, за оцінкою президента, це зростання рейтингу крайньо-правих в останніх опитуваннях.

«Я не хочу, щоб Франція зіткнулася з тими подіями, які обійдуться дорого і будуть небезпечні для її єдності, її згуртованості і соціальної гармонії», — заявив Олланд.

Президентські вибори у Франції відбудуться в квітні і травні 2017 року.