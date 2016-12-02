Росіянин на очах у перехожих спиляв стовп електропередачі

Поліція міста Бійська (Алтайський край РФ) 54-затримала річного зловмисника, який серед білого дня на очах у перехожих спиляв стовп електропередачі, повідомляє агентство FlashSiberia.

«За словами затриманого, об'єктом його зазіхання були дроти, які він планував здати в металобрухт, щоб отримати гроші. Вилучена ножівка, що стала знаряддям злочину», — розповіли представники місцевої поліції.

Мережева компанія зараз підраховує завдані збитки, від суми яких будуть залежати застосовані до чоловіка санкції: кримінальні або адміністративні.