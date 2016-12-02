У Таїланді заступив на престол новий король

Спадкоємець і єдиний син померлого короля Пуміпона Адульядета Маха Вачиралонгкорн у четвер прийняв запрошення заступити на таїландський престол.

Аудієнція, під час якої голова парламенту Таїланду закликав спадкоємця стати королем і отримав його згоду, транслювалася у запису по місцевому телебаченню.

“Я приймаю запрошення виконати волю Його Величності на благо таїландців”, – заявив новий монарх.

Уряд і парламент ініціювали процес сходження спадкоємця на престол 29 листопада.

Коронація нового короля Рами X відбудеться лише після кремації тіла покійного монарха.

Він помер 13 жовтня у Бангкоку у віці 88 років.

У Таїланді церемонія коронації не завжди збігається з офіційним сходженням на престол нового монарха. Наприклад, Рама IX став королем у 1946 році, але церемонія коронації відбулася лише за 4 роки після цього.