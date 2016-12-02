ЗМІ: новим міністром оборони США стане генерал у відставці Джеймс Меттіс

Його кандидатуру має затвердити Сенат, однак для цього потрібно ухвалити окремий закон. Адже за чинним законодавством, на чолі Пентагону не можуть перебувати особи, які звільнилися з дійсної військової служби менше 7 років тому. А Меттіс вийшов у відставку лише у 2013 р.

У травні 2015 р. генерал морської піхоти прямо назвав агресію Росії проти України війною. Він також вважає неефективним допит ув‘язнених терористів за допомогою симуляції утоплення. Хоча раніше Дональд Трамп заявляв про намір відновити цю практику на базі Ґуантанамо, заборонену за часів президента Обами. Правозахисники вважають такий допит тортурами.

Тим часом представники обраного президента США подали до виборчої комісії Мічигана офіційний протест проти перерахунку голосів на виборах у цьому штаті. Перерахунок ініціювала екс-кандидат на посаду президента від Партії зелених Джилл Стайн.