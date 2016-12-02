Клінтон шукає волонтерів для перерахунку голосів на виборах Президента США

Клінтон шукає волонтерів для перерахунку голосів на виборах Президента США

Форма бланка опублікована на офіційному сайті колишнього секретаря Держдепу.

Джерело: Відомості

Хілларі Клінтон, екс-кандидат в президенти США від Демократичної партії, активно шукає волонтерів, які допомогли б їй перерахувати голоси, віддані за кандидатів на виборах, що відбулися, повідомляє VladTime.

Форма бланка опублікована на офіційному сайті колишнього секретаря Держдепу. 

Експерти відзначають, що на офіційному інтернет-сайті немає ніякої інформації щодо того, чим конкретно будуть займатися особи, що дали згоду  як волонтери допомогти кандидату, який програв. 

«Допоможіть нам з перерахунком голосів. Дайте нам знати, якщо ви хочете брати участь», — вказується в повідомленні. 

Уже попередньо дали свою згоду взяти участь в перерахунку голосів найближчі помічники Клінтон. 

Дональд Трамп відреагував на цю ініціативу тим, що назвав її шахрайством.

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