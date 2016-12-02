Спалах епідемії холери на острові Гаїті у 2010 році спричинили волонтери

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун від імені організації вибачився перед жителям Гаїті за спалах холери в країні у 2010 році.

“Об‘єднані Нації глибоко шкодують через смерті і страждання, спричинені спалахом холери на Гаїті”, – заявив генсек.

В оприлюдненому звіті експертів йдеться про те, що хворобу на острів завезли волонтери ООН. Вони прибули з Непалу, щоб допомагати ліквідовувати наслідки руйнівного землетрусу на Гаїті. Спалах холери забрав життя близько 30 000 людей.