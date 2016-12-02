Франсуа Олланд: Прихід до влади Ле Пен означатиме для Франції катастрофу

Рішення Франсуа Олланда не балотуватися на другий президентський термін не має аналогів у 60-річній історії П‘ятої республіки. Особистий рейтинг президента Франції знизився до рекордно низьких 7%, тому, скоріше за все, Олланд пішов на такий крок під тиском власної партії.

“Я усвідомлюю ті ризики, якими б супроводжувалося моє висування без достатньої кількості голосів підтримки. І тому я вирішив не виставляти свою кандидатуру на президентських виборах”, – заявив Олланд.

До 15 грудня соціалісти мають визначитися зі своїми претендентами. Про готовність іти на вибори неодноразово заявляв чинний голова уряду Манюель Вальс.

“Темною конячкою” вважають кандидатуру екс-міністра економіки в уряді Вальса Емманюеля Макрона. Колишній інвестиційний банкір Ротшильдів вже давно не є членом Соцпартії, однак може стати спільним кандидатом від лівих сил.

У такому разі на виборах 2017 року він протистоятиме Франсуа Фійону від правоцентристської партії “Республіканці” та лідерові “Національного фронту” Марін Ле Пен. Поки оглядачі виводять до другого туру саме цю пару. Франсуа Олланд вважає, що перемога Фійона загрожуватиме французькій соціальній моделі, а прихід до влади Ле Пен означатиме для Франції катастрофу.