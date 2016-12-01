У Китаї розграбували стародавнє місто, що знаходиться під охороною ЮНЕСКО

Викрадачі повністю вирізали частини фресок і барельєфів зі стін місцевих храмів. За кілька днів у провінції Шаньсі зафіксовано 12 фактів розграбування історичних реліквій, повідомляє видання «ЕКД!».

Поліція безуспішно намагається знайти злочинців.

Древнє місто Піньяо в північнокитайській провінції Шаньсі було внесене до списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 3 грудня 1997 року. Експерти Комітету всесвітньої спадщини підтвердили, що Піньяо — найбільш добре збережене на території КНР древнє повітове місто, яке є видатним прикладом китайського містобудування в епохи династій Мін і Цін (друга половина XIV — початок XX століття нашої ери). Це унікальний пам'ятник культурного, соціального, економічного та релігійного розвитку Китаю тих часів, відзначають експерти.

Піньяо розташоване в районі Цзіньчжун в центральній частині провінції Шаньсі, за 90 кілометрів від її адміністративного центру — міста Тайюань. Воно було закладене в епоху Західна Чжоу (XI-VIII століття до нашої ери) при правлінні імператора Сюаньвана. Вже тоді місто було оточене глинобитною стіною.

В епоху династії Мін місто розрослося до сьогоднішніх розмірів, протягом наступних 600 з гаком років воно майже не змінювалося.

Давня міська стіна цілком збереглася, в місті розташовані конфуціанський храм Дачендянь, Даоська обитель Цінсюйгуань, храм Бога багатства і інші стародавні архітектурні пам'ятники. Тут налічується 3997 стародавніх житлових будівель, 400 з них мають особливу історичну цінність. Міський район складається з чотирьох проспектів, восьми вулиць і 72 провулків. На центральних вулицях збереглися магазини, побудовані ще в XVII-XIX століттях.

Піньяо — скарбниця китайської архітектури. Буддійський храм Чженьгосі вважається одним із трьох головних скарбів китайського дерев’яного зодчества. Піньяо — це і одна з колисок китайського підприємництва. Так, саме тут вперше в китайській історії стали здійснюватися грошові перекази через банки.