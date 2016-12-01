У Нідерландах частково заборонено носити “одяг, що закриває обличчя”

Це включає і такі предмети мусульманського жіночого одягу, як чадра та нікаб.

Тепер закон має схвалити верхня палата, перш ніж він зможе набути чинності.

Уряд називає закон “нейтральним до релігій”, бо він поширюється, наприклад, і на закриті мотоциклетні шоломи та лижні маски. Їх не можна надягати у громадському транспорті, освітніх закладах, лікарнях, урядових будівлях. Максимальний штраф – 400 євро.