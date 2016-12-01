Спадкоємця статків компанії Fiat звинувачують у інсценуванні власного викрадення

Спадкоємця статків компанії Fiat Лапо Елькана звинувачують у інсценуванні власного викрадення – 39-річний італієць заявив своїй родині, що у Нью-Йорку його викрала повія-трансгендер і вимагає викупу у 10 тис. доларів.

Але дуже швидко поліція знайшла його на Мангенттені і висунула версію, що Елькану просто забракло грошей під час розваг із жінками, алкоголем та наркотиками. Сам він твердить, що прибув у США у справах.

У 2005 році Елькан вже потрапив у пресу, коли був шпиталізований у Турині через передозування наркотичних речовин.