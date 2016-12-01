З Киргизії буде виведена російська військова база

Російська військова база буде виведена з Киргизії після закінчення терміну договору.

Про це повідомив президент країни Алмазбек Атамбаєв. За його словами, Киргизія в майбутньому повинна спиратися тільки на власні збройні сили, будувати свою армію.

Угода про розміщення російської військової бази була підписана в 2009 році. Цього року термін дії документа може бути продовжений на 49 років. За словами Атамбаєва, в результаті залишили тільки 15 років.

Президент Киргизії визнав, що це не подобалося багатьом російським міністрам, але він знайшов розуміння у Володимира Путіна.