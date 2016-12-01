У США помер “батько” “Біґ-Мака”

Близько півстоліття тому цей чоловік ввів у меню ресторану швидкого харчування McDonald’s гамбургер-гігант. Відтоді він успішно продається у понад сотні країнах світу. За підрахунками самої компанії, хтось купує “Біґ-Мак” кожних 17 секунд, а за рік продають близько півмільярда.

Як розповів син покійного, Делліґатті сам регулярно споживав ці гамбургери – щонайменше один на тиждень.