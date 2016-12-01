Австралія посилює покарання за тероризм

Сенат (верхня палата парламенту) Австралії затвердив зміни в закон про боротьбу з тероризмом, повідомляє агентство Anadolu.

Відповідно до змін, термін тюремного ув'язнення осіб, які відбувають покарання за тероризм, може бути продовжений, якщо до кінця терміну вони продовжать представляти загрозу для суспільства.

Зазначене рішення може бути прийнято Міністерством юстиції Австралії за рік до закінчення терміну ув'язнення.

Зміни до закону були внесені в парламент урядом Австралії.