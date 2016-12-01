У Мосулі бойовики ІД стратили щонайменше 15 дітей

У Мосулі бойовики ІД стратили щонайменше 15 дітей

Кілька сімей з дітьми намагалися втекти з міста, захопленого терористами, але їх наздогнали бойовики.

Джерело: Відомості

За повідомленнями телеканалу "Ас-Сумар", кілька сімей з дітьми намагалися втекти з міста, захопленого терористами. Але людям не вдалося непомітно зникнути - їх наздогнали бойовики і вбили всіх біженців, включаючи 15 дітей.

Нагадаємо, що наземна військова операція зі звільнення Мосула від ІГ почалася вранці 17 жовтня. У ній беруть участь урядові сили Іраку, курдські формування, а також міжнародна антитерористична коаліція на чолі з США.

Другий за величиною місто Іраку перебуває під контролем ІД більше двох років.

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