Житель Франції отримає 48 тисяч євро за вибите поліцією око

Flash-ball, травматична зброя, з якої поліцейський вистрілив у потерпілого / Фото: BERTRAND GUAY / AFP

Адміністративний суд Нанта виніс у середу, 30 листопада, рішення про виплату 25-річному П'єру Дуйару-Лефевру 48 тисяч євро з французької скарбниці як компенсації за втрачене око, зменшивши запитувану постраждалим суму в три з гаком рази, повідомляє агентство RFI.

Епізод, який розглядався в суді, відбувся в Нанті (місто на північному заході Франції) в 2007 році під час маніфестації проти університетської реформи. Один із поліцейських, розганяючи маніфестантів, потрапив ліцеїсту П'єру Дуйару-Лефевру в око з травматичної зброї.

Пізніше Дуйар-Лефевр звернувся до суду і зажадав від держави компенсації в розмірі 170 тисяч євро. Під час засідань адвокат потерпілого заявляв, що в результаті травми цей «блискучий учень, що подавав великі надії» не зміг вчасно закінчити навчання і змушений був відмовитися від вступу до академії мистецтв і від професійних занять велоспортом.

У суді з'ясувалося, що зброя, з якої стріляв поліцейський, не пройшла достатніх випробувань перед використанням, а сам правоохоронець навчався поводження з нею не більше декількох годин. Крім того, поліцейський порушив правила застосування зброї і вистрілив з відстані 7 метрів (по тоді як за правилами вона повинна бути не менше 25).

Проти поліцейського, як повідомляє AFP, раніше було заведено кримінальну справу, але суд виправдав його, визнавши, що він не перевищив повноважень, якими його наділив держава.