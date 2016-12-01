Стюардеса, яка вижила при авіакатастрофі в Колумбії, розповіла про рейс

Виявилося, що лайнер, який зазнав катастрофи в Колумбії, не пристосований для перельотів на далекі відстані, повідомляє видання «Аргументы неделі».

Стюардеса зазначила, що літала на подібному літаку в 90-х роках, додавши, що всі необхідні системи повітряного судна працювали справно. Суарес помітила, що модифікація лайнера називалася Regional Jet, тобто він був призначений для коротких двогодинних маршрутів, особливо внутрішніх.

Жінка зізналася, що літак був використаний на межі його можливостей і неналежним чином.

Нагадаємо, літак, на борту якого знаходилися фіналісти кубка Південної Америки з футболу — гравці бразильського клубу «Шапекоенсе» — зазнав аварії в Колумбії вранці 29 листопада. З 72 пасажирів і дев'яти членів екіпажу вижили шестеро людей.