ЗМІ: Хакери викрали понад 100 млн рублів з російського банку

Про це в сьогодні пише газета "Коммерсант" з посиланням на джерело на ринку інформаційної безпеки, а також на співрозмовника, близького до Центробанку.

Більш того, в прес-службі Центробанку виданню підтвердили, що здобиччю хакерів стали понад 100 мільйонів рублів, відмовившись уточнити назву фінансової організації. Однак, за даними газети, постраждала філія одного з регіональних банків, з якої вивели всі наявні засоби.

Згідно з однією з версій, хакери зламали автоматизовану банківську систему - АБС.

"Хакери, судячи з усього, проникли в мережу банку і зламали АБС. В результаті платіж з АБС на велику суму вийшов з підміненим адресою. Якщо слідство підтвердить цей факт, то даний інцидент стане першим випадком успішної атаки на АБС з серйозною крадіжкою", - заявило джерело газети в сфері інформаційної безпеки.