Східна частина міста Алеппо перетворюється на суцільний гігантський цвинтар

Сторони конфлікту у Сирії систематично нехтують законами ведення війни і постійно демонструють, що готові йти на все, аби забезпечити перемогу на полі бою. Про це заявив, звертаючися до надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН, очільник гуманітарних операцій цієї організації Стівен О‘Браєн. Східна частина міста Алеппо перетворюється на цвинтар зазначив він, виступаючи через відео-зв‘язок.

Стівен О‘Браєн, координатор управління ООН з допомоги у надзвичайних ситуаціях:

“Задля всього людства ми закликаємо, ми просимо всі сторони і тих, що мають уплив, зробити все, що можна, для захисту цивільних і для забезпечення доступу до оточених частин східного Алеппо, поки вони не перетворилися на суцільний ґіґантський цвинтар”.

У пастці міста Алеппо, що перебуває в облозі війська режиму президента Ассада, і що його разом із ним бомбардують росіяни, нині залишається ще майже чверть мільйона людей.

Від минулої суботи 25 тисяч цивільних, переважно жінок і дітей, були змушені залишити свої домівки. Ще тисячі зроблять це у найближчі дні з посиленням наступу на контрольовані повстанцями райони урядових з‘єднань за підтримки російської авіації.