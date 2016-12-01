ЗМІ назвали причину авіакатастрофи в Колумбії, в якій загинуло кілька футболістів бразильського клубу "Шапекоенсе". Як повідомляє сайт BBC, ці дані були отримані завдяки прослуховуванню аудіозапису з промовою командира лайнера.

За даними сайту, на записи пілот говорить про нестачу палива і кілька разів запитує дозвіл на посадку через відмову електрообладнання.

Нагадаємо, ця трагедія сталася 29 листопада. На борту лайнера знаходилися 77 осіб. Вижити вдалося лише шістьом.