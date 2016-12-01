В американському Балтиморі озброєний злочинець розстріляв перехожих
В результаті нападу поранення отримали шестеро людей, двоє з них згодом померли від ран.
Озброєний вогнепальною зброєю злочинець розстріляв шістьох перехожих на вулицях американського міста Балтімор. Про це пише baltimore.cbslocal.com.
Двоє людей, які отримали множинні кульові поранення, померли. Один з них загинув на місці, ще одного встигли госпіталізувати, проте, лікарі виявилися безсилі.
Один потерпілий знаходиться у важкому стані. В даний час лікарі борються за його життя. Ще троє отримали легкі поранення. Життю цих людей нічого не загрожує.
За описами очевидців, злочинець-афроамериканець був одягнений в темний одяг . В даний час поліцейські ведуть його пошуки.