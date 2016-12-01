В американському Балтиморі озброєний злочинець розстріляв перехожих

Озброєний вогнепальною зброєю злочинець розстріляв шістьох перехожих на вулицях американського міста Балтімор. Про це пише baltimore.cbslocal.com.

Двоє людей, які отримали множинні кульові поранення, померли. Один з них загинув на місці, ще одного встигли госпіталізувати, проте, лікарі виявилися безсилі.

Один потерпілий знаходиться у важкому стані. В даний час лікарі борються за його життя. Ще троє отримали легкі поранення. Життю цих людей нічого не загрожує.

За описами очевидців, злочинець-афроамериканець був одягнений в темний одяг . В даний час поліцейські ведуть його пошуки.