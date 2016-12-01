Прах лідера кубинської революції Фіделя Кастро вирушив у чотириденну подорож

У середу зранку прах лідера кубинської революції Фіделя Кастро вирушив в останню путь — чотириденну подорож у напрямку східної провінції Сантьяго-де-Куба. Там у неділю його поховають.

Урну зранку винесли з будівлі Міністерства Революційних збройних сил на Площі революції два содати.

Тисячі людей вийшли на вулиці кубинської столиці, щоб провести прах команданте.

На церемонії був присутній Рауль Кастро, члени уряду і партії, дружила Фіделя Кастро та його діти.

Церемонія поховання праху лідера кубинської рефолюції відбудеться 4 грудня о 7 ранку.

Фідель Кастро пішов з життя 25 листопада. Йому було 90 років.

На Кубі з 26 листопада оголошений 9-денний національний траур.