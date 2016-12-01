Австрія в очікуванні нового президента: кандидати йдуть нога в ногу

За президентське крісло боряться Александр Ван дер Беллен, незалежний кандидат, колишній лідер “зелених” та лідер ультраправої “Партії Свободи” Норберт Гофер. Попередні результати голосування скасував конституційний суд через порушення.

У травні Гофер поступився Ван дер Беллену з відставанням в 31 тисячу голосів, і його партія поскаржилася на результат. Мовляв тисячі голосів, надісланих поштою, відкрили зарано, або ж особи без належних повноважень.

Норберт Гофер в передвиборних промовах неодноразово згадував перемогу Трампа, “Брекзит”, політику щодо Росії, кризу з мігрантами в Європі.

Ван дер Беллен звинуватив свого опонента в його намірі вивести країну зі складу ЄС. Сам він бачить майбутнє Австрії в складі європейської громади. Ні перемога Трампа, ні “Брекзит” не вплинули на його позицію:

“Ми поки не знаємо, чи наважиться Дональд Трамп вести політику зовнішньої ізоляції, про яку він раніше заявляв. Для нас, європейців, це означає більшу згуртованість, роботу в галузі наших спільних інтересів. Зараз якраз такий час”.

“Партія свободи”, навпаки, налаштована агресивно щодо Європи з її міграційною політикою. Гофер наполягає на тому, що останнє слово завжди має бути за виборцями:

“Я дотримаюся своїх передвиборчих зобов‘язань і надам право народу Австрії вирішувати, чи брати участь нам в торгових угодах зі США і Канадою. І противники і захисники цих угод мають право на свою думку. Але остаточне рішення за австрійцями. В їхніх руках вся влада”.

Така риторика подобається багатьом австрійцям, які побоюються економічних негараздів, навіть незважаючи на те, що нині в Австрії на заздрість сильна економіка.

Дефіцит бюджету в країні – всього 1%. В останньому кварталі економічне зростання – 1,3%. Безробіття – в межах європейської норми, менше 9% відсотків.

У зоні євро Австрія має один з найкращих результатів щодо зайнятості населення. Але австрійці звикли до практично нульового безробіття, і європейська криза тут призвела до занепадницьких настроїв. Згідно з останніми опитуваннями майже 34 населення Австрії дивляться в майбутнє з песимізмом, повідомляє Євроньс.