В Іркутській області РФ померла жінка провела збори мешканців будинку

Російська поліція порушила кримінальну справу за фактом підробки протоколу зборів мешканців у новобудові в місті Братську (Іркутська область РФ) — в документі значилося, що зустріч провела померла жінка, повідомляє агентство FlashSiberia.

«За підробку офіційних документів винним осібам загрожує до двох років колонії. Опитуються працівники керуючої компанії, у тому числі директор», — повідомляють поліцейські.

У листопаді жителі новобудови по вулиці Олімпійської отримали протокол засідання, який вказував, що будинок переходить від однієї керуючої компанії (КК) до іншої. Протокол був підписаний жінкою, яка померла за місяць до засідання.

Як з’ясувалося, більше половини мешканців «вибрали» не тільки нову КК, а й спосіб розподілу плати на загальнобудинкові потреби. До перевірки КК також підключилася прокуратура.