Команда Трампа досягла угоди з компанією Carrier про збереження робочих місць у США

Перехідна команда новообраного президента США Дональда Трампа досягла угоди з компанією Carrier, згідно з якою остання збереже близько тисячі робочих місць на заводі в місті Індіанаполіс, повідомляє агентство Anadolu.

Згідно з повідомленням компанії, опублікованому в Twitter, Carrier — виробник кондиціонерів планує закрити два заводи в Індіанаполісі.

Це може привести до того, що без роботи залишаться близько тисячі з 1400 співробітників фабрики.

Мільярдер Дональд Трамп обраний був 45-м президентом США на виборах 8 листопада.

Вступ на посаду очікується 20 січня 2017 року, після голосування вибірників 19 грудня 2016 року.

Дональд Трамп стане найстаршим президентом США на момент обрання на перший президентський термін (в 70 років), раніше ним був Рональд Рейган (в 69 років). Республіканська партія також буде контролювати обидві палати Конгресу — Сенат і Палату представників.