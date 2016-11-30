У Гавані прощаються з Фіделем Кастро

У Гавані почалася церемонія прощання з лідером кубинської революції Фіделем Кастро, повідомляє агентство Anadolu.

На площі Революції, де проходить траурний мітинг, зібралися десятки тисяч людей.

Країни Латинської Америки представлені на церемонії на рівні лідерів, Захід, зокрема США, — на рівні дипломатів.

Крім лідерів Мексики, Еквадору, Болівії, Венесуели і Південної Африки, вшанувати пам'ять Кастро в Гавану прибув Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас.

Як зазначив на церемонії президент Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума, Кастро зробив неоціненний внесок у розвиток освіти та охорони здоров'я на Кубі, надав підтримку африканським країнам в їх боротьбі за незалежність.

«Кастро був затятим захисником ідеї про те, що бідні теж мають право на гідне життя», — підкреслив Зума.