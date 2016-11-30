Опозиція Південної Кореї набрала достатньо голосів для відставки президента

Стало відомо, що опозиція Південної Кореї набрала достатню кількість голосів для імпічменту президента Пак Кин Хе, повідомляє ТАРС.

"Деякі вважали, що наша рішучість ослабла після вчорашнього звернення президента до нації, але це не так. Сьогодні ми провели збори групи, на якому підтвердили раніше озвучену позицію", - поділився інформацією представник об'єднання депутатів з правлячої партії "Сенурі" Хван Ян Чуль.

Як уточнюється, для відставки лідера Південної Кореї необхідно, щоб за імпічмент віддали свої голоси не менше 200 з 300 депутатів Національних зборів. Потрібно також як мінімум 28 голосів "Сенурі".

Президент Пак Кин Хе заявила, що буде готова піти у відставку. За її словами, її головна мета - якомога швидше позбавити Південну Корею від хаосу.

Нагадаємо, авторитет президента похитнув скандал з її близькою подругою Чхве Сун Сіль. За версією слідства, жінка редагувала промови президента, а також змусила близько 50 південнокорейських компаній перерахувати гроші в два контрольованих нею фонди.