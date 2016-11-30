Армія Туреччини увійшла на територію Сирії для повалення Асада

Ердоган заявив, що його армія увійшла на територію Сирії для повалення президента САР Башара Асада.

Ердоган зазначив, що ЗС Туреччини увійшли в САР разом з "Сирійською вільною армією".

"У нас немає видів на сирійську територію. Ми там, щоб домогтися справедливості і щоб ті землі належали їх справжнім власникам", - заявив турецький лідер.

Ердоган зазначив, що президент САР Башар Асад займається державним тероризмом.

Нагадаємо, що операція "Щит Євфрату" почалася 24 серпня. Її мета визначалася як зачистка північній Сирії від терористів і створення безпечної зони для біженців. За підтримки турецьких ЗС звільнено від ІДІЛ понад 200 населених пунктів, повідомляє ТАРС.

Тим часом на території Туреччини зберігається напружена ситуація, а 4 листопада там стався теракт, в якому загинули чотири людини і постраждали понад 100.

Нагадаємо, Ердоган під час свого виступу на симпозіумі в Стамбулі зробив заяву про те, що Туреччина почала військову операцію на сирійській території для того, щоб покласти край правлінню Асада.