Трамп вибрав главою МОЗ критика реформи ObamaCare

Том Прайс / Фото: Reuters/Scanpix

Новобраний Президент США Дональд Трамп вирішив призначити новим міністром охорони здоров'я і соціального забезпечення конгресмена від штату Джорджія, колишнього хірурга Тома Прайса, який відомий критикою реформи охорони здоров’я, розпочатої Бараком Обамою, повідомляє видання Ru.Delfi.

Прайс протягом двох років очолював комітет конгресу з бюджету. Сенат підтвердив, що Прайс зіграє вирішальну роль в плані республіканців щодо відмови від системи медичного страхування, відомої як «Обамакер».

В ході виборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв в перші ж дні після вступу на посаду скасувати «Обамакер». Поки Трамп так і не запропонував альтернативи непопулярноик серед республіканців закону. Після особистої зустрічі з Бараком Обамою Трамп заявив, що готовий зберегти деякі елементи системи медичного страхування.

«Закон про доступну медицину і захист пацієнтів», який і називають «Обамакер», був прийнятий в 2010 році американськими демократами без єдиного республіканського голосу. Прийняттям закону адміністрація Барака Обами розраховувала поширити медичне страхування на 32 мільйони американців, які не мають його.

Республіканці висловлювали невдоволення реформою охорони здоров’я, відзначаючи, що «Обамакер» веде до величезного зростання навантаження на бюджет.